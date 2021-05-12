Полиция Греции применила слезоточивый газ против палестинцев у посольства Израиля

АФИНЫ, 12 мая. /ТАСС/. Греческая полиция применила в среду вечером слезоточивый газ и светошумовые гранаты против палестинцев, которые собрались на митинг у посольства Израиля в Афинах, сообщил греческий телеканал ERT .

На митинг собрались десятки проживающих в Афинах палестинцев и представители левых организаций, которые их поддерживают. Посольство прикрыто плотными кордонами полиции. Когда демонстранты подошли ближе к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Из-за демонстрации и беспорядков было перекрыто движение в обе стороны по центральному проспекту Кифисиас в районе посольства, что привело к большой пробке в этом месте.

О пострадавших не сообщалось.