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Палестино-израильский конфликт

Полиция Греции применила слезоточивый газ против палестинцев у посольства Израиля

Демонстранты бросались камнями и палками, сообщил греческий телеканал ERT

АФИНЫ, 12 мая. /ТАСС/. Греческая полиция применила в среду вечером слезоточивый газ и светошумовые гранаты против палестинцев, которые собрались на митинг у посольства Израиля в Афинах, сообщил греческий телеканал ERT.

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На митинг собрались десятки проживающих в Афинах палестинцев и представители левых организаций, которые их поддерживают. Посольство прикрыто плотными кордонами полиции. Когда демонстранты подошли ближе к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Из-за демонстрации и беспорядков было перекрыто движение в обе стороны по центральному проспекту Кифисиас в районе посольства, что привело к большой пробке в этом месте.

О пострадавших не сообщалось.

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