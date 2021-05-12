СМИ: при обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек

ТАСС, 12 мая. Шесть израильтян, в том числе шестилетний мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel .

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По данным издания, под обстрел попал жилой дом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Утверждается, что обстрелу подвергся и город Ашкелон, где один из снарядов также угодил в жилое строение. Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее в среду боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Эти удары, как утверждается, стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров (включая ответственного за город Газа Бассема Ису), а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в результате обстрелов со стороны Израиля.