Медведчук надеется, что встреча Путина и Зеленского состоится

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться. Об этом он заявил в среду украинскому новостному интернет-порталу "Вести".

"Я считаю, что такая встреча возможна, более того, я уверен, что такая встреча должна быть, но договорятся они или нет, это не известно", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос о возможности встречи в контексте связанных с ним последних событий.

При этом Медведчук отметил, что сложившуюся вокруг него ситуацию с обвинениями в государственной измене не стоит увязывать с возможностью встречи двух лидеров, так как это "несопоставимые понятия".

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме оппозиционера и офисе ОПЗЖ. Одновременно генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку обвинений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов перечислены три эпизода: разглашение секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в РФ.

В среду Медведчук посетил офис генпрокурора и ознакомился с предъявленными ему обвинениями в присутствии своих адвокатов. Адвокат Богдан Коваль уточнил, что политику не предъявили обвинение, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а дали лишь копию документа.

Президент РФ 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает посредником на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.