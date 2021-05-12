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Палестино-израильский конфликт
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Генсек ООН призвал добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта

Это необходимо для того, чтобы избежать новых жертв, отметил Антониу Гутерриш

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал добиваться деэскалации конфликта между Палестиной и Израилем, чтобы защитить жизни мирных граждан.

"Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Работа ближневосточного "квартета"

ООН полностью готова возобновить работу ближневосточного "квартета" и мирного процесса, заявил Гутерриш.

"Мы полностью готовы возобновить работу "квартета" и способствовать диалогу между сторонами, а также другими участниками процесса, - сказал он. - Мы поддерживаем все шаги по деэскалации для возобновления мирного процесса, который уже давно находится в спящей стадии".

Единство СБ ООН является важным фактором урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
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