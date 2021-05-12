Reuters: United Airlines и Delta Airlines отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни

ТАСС, 12 мая. Американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines отменили рейсы из США в Тель-Авив, запланированные на 12 и 13 мая. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей перевозчиков.

По их словам, авиакомпании пристально следят за развитием ситуации в регионе.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 арабов.