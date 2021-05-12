{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Reuters: United Airlines и Delta Airlines отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни

Авиакомпании пристально следят за развитием ситуации в регионе, сообщило агентство

ТАСС, 12 мая. Американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines отменили рейсы из США в Тель-Авив, запланированные на 12 и 13 мая. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей перевозчиков.

По их словам, авиакомпании пристально следят за развитием ситуации в регионе.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 арабов.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Спецпосланник ООН по Йемену Гриффитс станет заместителем генсека по гуманитарным вопросам
Об отставке предыдущего руководителя Управления по координации гуманитарных вопросов Марка Лоукока стало известно в феврале
Читать полностью