{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65

Еще 365 получили ранения

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних лиц, погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом сообщил в среду Минздрав прибрежного анклава.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и пять женщин, еще 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", - приводит газета Al-Quds заявление ведомства.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

Боевое крыло контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске во вторник и среду сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других израильских городов. СМИ еврейского государства сообщают о шести погибших израильтянах.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Спецпосланник ООН по Йемену Гриффитс станет заместителем генсека по гуманитарным вопросам
Об отставке предыдущего руководителя Управления по координации гуманитарных вопросов Марка Лоукока стало известно в феврале
Читать полностью