Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках в Иерусалиме

ТАСС, 12 мая. Власти Израиля проводят этнические чистки в Иерусалиме. С таким заявлением выступил в среду президент Палестины Махмуд Аббас.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме", - приводит его слова телеканал Al Jazeera. "Иерусалим - навеки столица Государства Палестина, альтернативы которой мы не приемлем", - подчеркнул Аббас.

Он также призвал всех палестинцев объединиться и дать отпор Израилю. "Я призываю единую Палестину противостоять варварской агрессии израильских оккупантов. <...> Иерусалим останется палестинским, давайте оставим позади наши [внутренние] разногласия", - сказал Аббас.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник и среду сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о шести погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 65 палестинцев, включая 16 несовершеннолетних лиц, более 350 человек получили ранения.