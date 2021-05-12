Страны Европы в СБ ООН призвали Израиль к сдержанности при действиях в Газе

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Представители европейских стран в Совете Безопасности ООН призвали Израиль проявлять сдержанность при проведении операции в Газе, в то же время однозначно осудив ракетные обстрелы израильской территории с территории сектора. Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии в Совете Безопасности ООН, распространенном в среду.

"Мы осуждаем ракетные обстрелы из сектора Газа против гражданского населения Израиля. Они совершенно неприемлемы и должны прекратиться немедленно, - отмечается в заявлении. - Большое количество жертв среди гражданских лиц, включая детей, в результате израильских ударов по Газе и среди израильтян в результате ракетных обстрелов из Газы также вызывают обеспокоенность и неприемлемы. Хотя мы признаем право Израиля на самооборону, мы призываем силы безопасности Израиля проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом".

Заявление было распространено по итогам прошедших утром в среду закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Предполагалось, что Совет Безопасности примет общее заявление в связи с обострением противостояния палестинцев и израильтян, однако сделать этого не удалось. Как сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник, согласовать текст не получилось из-за позиции США.