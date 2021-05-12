В израильском городе Лод ввели комендантский час после нескольких дней беспорядков

В эти часы нельзя выходить из своих квартир и появляться в общественных местах, а также покидать пределы населенного пункта и въезжать в него

ИЕРУСАЛИМ/ЛОД /Израиль/, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти ввели после нескольких дней беспорядков комендантский час с 20:00 мск среды до 04:00 мск четверга в городе Лод, расположенном близ аэропорта Бен-Гурион в центральной части Израиля. Улицы города опустели, автомобильное движение прекратилось, после протестов остались обгоревшие автомобили, на земле - битое стекло от автобусных остановок, передает корреспондент ТАСС с места событий. "В Лоде относительно спокойная ситуация сегодня, с 20:00 сегодня до 04:00 введен в городе комендантский час по указанию полиции. В Лоде запрещено в эти часы появляться в общественных местах, нельзя выходить из своих квартир либо мест, где люди находятся на момент наступления комендантского часа. Запрещено покидать пределы и въезжать в город Лод, кроме ряда оговоренных социальных и медицинских случаев, которые необходимо предварительно согласовывать с полицией и получать разрешение по специально выделенным номерам телефонов полиции", - рассказал официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "Город на восемь ночных часов будет находиться под комендантским часом", - резюмировал он. Утром в среду чрезвычайное положение было введено в Лоде из-за продолжавшихся несколько дней столкновений проживающих в городе израильских арабов с полицейскими во время протестных акций. Кроме того, израильскими властями было принято решение перебросить в Лод батальон пограничной полиции с Западного берега реки Иордан. Волнения в арабских городах Израиля ширятся на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут радикалы из сектора Газа

Описание Последствия столкновений в городе Лод © Андрей Широков/ТАСС

"Огромные силы полиции работают в городе. Наказание за нарушение правил комендантского часа в Лоде предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Так как по приказу министра внутренней безопасности в Лоде введено особое чрезвычайное положение, полиция может выполнять свои задачи намного свободнее и эффективнее действовать по наведению порядка и прекращению массовых беспорядков, включая осуществление арестов", - сказал Зингерман. Действительно, в среду во второй половине дня в Лоде было спокойно. Магазины работали, по улицам передвигались автомобили, объезжая обгоревшие машины, каждые несколько сотен метров можно было увидеть либо полицейских с бойцами пограничной полиции, либо охранников в штатском. Так как некоторые автомобили еще продолжают тлеть, полностью не сгорев с момента ночных протестов, на улицах сильно пахнет гарью и разлито много моторного масла. Жители Лода неохотно говорят с прессой о событиях в их городе. "Да вообще не о чем тут говорить", - сказал корреспонденту ТАСС грузчик у одного из магазинов. Второй заявил, что вообще не намерен разговаривать, а таксист из машины отметил, что некоторые вещи "стоит не обсуждать, а просто переждать". Ситуация в Иерусалиме В Старом городе Иерусалима, где с середины прошлой недели не утихали беспорядки и регулярно проходили столкновения израильских полицейских и палестинцев, в среду в начале вечера было очень спокойно. На маленьких улицах Старого города можно встретить много полицейских и лишь иногда местных жителей, идущих за покупками. Редкие торговцы держат сейчас свои лавки открытыми, ситуация очень напоминает ту, которая была год назад во время тотального локдауна.

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