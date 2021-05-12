В израильском городе Лод ввели комендантский час после нескольких дней беспорядков

ИЕРУСАЛИМ/ЛОД /Израиль/, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти ввели после нескольких дней беспорядков комендантский час с 20:00 мск среды до 04:00 мск четверга в городе Лод, расположенном близ аэропорта Бен-Гурион в центральной части Израиля. Улицы города опустели, автомобильное движение прекратилось, после протестов остались обгоревшие автомобили, на земле - битое стекло от автобусных остановок, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"В Лоде относительно спокойная ситуация сегодня, с 20:00 сегодня до 04:00 введен в городе комендантский час по указанию полиции. В Лоде запрещено в эти часы появляться в общественных местах, нельзя выходить из своих квартир либо мест, где люди находятся на момент наступления комендантского часа. Запрещено покидать пределы и въезжать в город Лод, кроме ряда оговоренных социальных и медицинских случаев, которые необходимо предварительно согласовывать с полицией и получать разрешение по специально выделенным номерам телефонов полиции", - рассказал официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "Город на восемь ночных часов будет находиться под комендантским часом", - резюмировал он.
Утром в среду чрезвычайное положение было введено в Лоде из-за продолжавшихся несколько дней столкновений проживающих в городе израильских арабов с полицейскими во время протестных акций. Кроме того, израильскими властями было принято решение перебросить в Лод батальон пограничной полиции с Западного берега реки Иордан. Волнения в арабских городах Израиля ширятся на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут радикалы из сектора Газа
"Огромные силы полиции работают в городе. Наказание за нарушение правил комендантского часа в Лоде предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Так как по приказу министра внутренней безопасности в Лоде введено особое чрезвычайное положение, полиция может выполнять свои задачи намного свободнее и эффективнее действовать по наведению порядка и прекращению массовых беспорядков, включая осуществление арестов", - сказал Зингерман.
Действительно, в среду во второй половине дня в Лоде было спокойно. Магазины работали, по улицам передвигались автомобили, объезжая обгоревшие машины, каждые несколько сотен метров можно было увидеть либо полицейских с бойцами пограничной полиции, либо охранников в штатском. Так как некоторые автомобили еще продолжают тлеть, полностью не сгорев с момента ночных протестов, на улицах сильно пахнет гарью и разлито много моторного масла.
Жители Лода неохотно говорят с прессой о событиях в их городе. "Да вообще не о чем тут говорить", - сказал корреспонденту ТАСС грузчик у одного из магазинов. Второй заявил, что вообще не намерен разговаривать, а таксист из машины отметил, что некоторые вещи "стоит не обсуждать, а просто переждать".
Ситуация в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима, где с середины прошлой недели не утихали беспорядки и регулярно проходили столкновения израильских полицейских и палестинцев, в среду в начале вечера было очень спокойно. На маленьких улицах Старого города можно встретить много полицейских и лишь иногда местных жителей, идущих за покупками. Редкие торговцы держат сейчас свои лавки открытыми, ситуация очень напоминает ту, которая была год назад во время тотального локдауна.
"Ситуация очень и очень плохая", - рассказал корреспонденту ТАСС владелец одного из магазинов для туристов в Старом городе Ахмед. "Был коронавирус - не было бизнеса. Теперь уже и коронавируса в Израиле почти нет, но бизнеса не будет все равно, так как есть ракеты и столкновения", - посетовал он.
"В Иерусалиме сейчас относительно спокойное положение", - рассказал о ситуации в городе Зингерман в ответ на соответствующий вопрос. "По-прежнему силы полиции находятся на месте и контролируют ситуацию, которая в сравнении с прошлыми днями тихая. В связи с этим основное внимание сейчас уделяется Лоду, а также Акко - городу на севере страны, где также были беспорядки. Там тоже находится полиция, ведется усиленное патрулирование", - продолжил представитель полиции.
Заявление Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения в среду Акко заявил, что "продолжает прикладывать усилия для того, чтобы пресечь анархию железной рукой и вернуть города Израиля под контроль властей, используя все необходимые силы и все необходимые полномочия". "Относительно бесчинств, имевших место в городах со смешанным населением [израильские арабы и евреи], прежде всего, это недопустимо. Моим первым указанием было направить на помощь полиции Израиля силы пограничной полиции с Западного берега реки Иордан, и это указание было выполнено", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Эти силы прибыли в Лод, Акко и другие места, теперь полиция осуществляет там контроль так, как никогда раньше, и это важно", - отметил он.
Нетаньяху подчеркнул, что "в первую очередь хочет остановить волну беспорядков". "Я призываю всех общественных лидеров, прежде всего лидеров арабской общины, осудить это [волну беспорядков] и всеми возможными путями остановить", - добавил премьер.