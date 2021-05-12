СМИ: власти Израиля одобрили расширение военной кампании в секторе Газа

ТАСС, 12 мая. Кабинет безопасности Израиля одобрил расширение военной кампании в секторе Газа против палестинских радикалов. Об этом сообщило в среду в Twitter армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По данным израильского 12 канала, в планы армии на следующем этапе входят удары по значимым для власти движения ХАМАС зданиям в Газе, в том числе по казначейству. О планируемой продолжительности новых ударов не сообщается.

Между тем газета The Times of Israel сообщает, что число выпущенных по Израилю из сектора Газа за три дня ракет превысило 1 300. Десятки снарядов при этом были запущены в направлении жилых районов и были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Около 40 ракет упали на территории Газы, не долетев до Израиля.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник и среду сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о шести погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 65 палестинцев, включая 16 несовершеннолетних лиц, более 350 человек получили ранения.