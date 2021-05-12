США рассказали Украине, как распознать применение оружия массового уничтожения

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Представители США провели для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины онлайн-консультации, на которых объяснили, как "при расследовании убийств" выявить, применялось ли оружие массового уничтожения (ОМУ). В распространенном в среду сообщении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон "привержен работе с союзниками и партнерами по противодействию" якобы имеющим место российским попыткам использовать такие вооружения. При этом каких-либо доказательств подобной активности РФ не приводится.

По версии американской стороны, "последние нападения в Европе подчеркивают реальную угрозу санкционированных правительством целенаправленных атак" с использованием ОМУ. О властях какой страны идет речь, не уточняется.

"Данные нападения подтверждают необходимость эффективного национального реагирования, особенно тесного взаимодействия технических экспертов, правоохранительных структур и ведомств, занимающихся национальной безопасностью, - говорится в тексте. - Правоохранители и медицинские эксперты США предоставили Украине информацию о том, как выявлять симптомы использования ОМУ, циклы атак, связанные с попытками убийств с помощью ОМУ, а также какие меры безопасности принимать при реагировании на такие инциденты".

Россия неоднократно отвергала западные спекуляции на тему использования ОМУ.