Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию

Канцлер Австрии не собирается уходить в отставку из-за обвинений в ложных показаниях

Себастьян Курц заявил, что выдвинутые обвинения по делу "Ибица-гейт" со стороны оппозиции для него неприятны, но он привык "к встречному ветру"

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