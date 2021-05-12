Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию

ЕРЕВАН, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян назвал произошедшие в среду в Сюникской области события посягательством на территорию Армении. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности страны.
"Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения", - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства.