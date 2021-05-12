{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пашинян назвал последние события в Армении посягательством на ее территорию

Премьер-министр Армении заявил, что азербайджанские вооруженные силы пытаются окружить озеро Севлич

ЕРЕВАН, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян назвал произошедшие в среду в Сюникской области события посягательством на территорию Армении. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности страны.

"Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения", - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
Канцлер Австрии не собирается уходить в отставку из-за обвинений в ложных показаниях
Себастьян Курц заявил, что выдвинутые обвинения по делу "Ибица-гейт" со стороны оппозиции для него неприятны, но он привык "к встречному ветру"
Читать полностью