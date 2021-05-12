Bloomberg: предоставление автономии Донбассу может заблокировать вступление Киева в НАТО

ТАСС, 12 мая. Предоставление автономии Донбассу потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач Украины, как вступление в НАТО и Европейский союз (ЕС). Такой вывод сделало в среду агентство Bloomberg на основании полученного им документа ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая.

Данный документ также содержит перечень шагов, которые сообщество может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России", утверждает агентство. Среди них упоминаются, в частности, усиление поддержки в борьбе "с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации", а также помощь Украине в осуществлении программы вакцинации населения от коронавируса и содействие в укреплении энергетической безопасности страны для снижения зависимости от РФ в этой сфере. Кроме того, речь идет в том числе об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.

При этом, согласно документу, решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России со стороны сообщества будет зависеть от "дальнейшего ухудшения ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины".

По сведениям Bloomberg, ЕС в документе утверждает, что РФ готовит фактическое присоединение Донбасса. В материалах утверждается, что якобы организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям "направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".

Как отмечает агентство, ссылаясь на внутреннюю записку Евросоюза, постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Часть поддержала инициативу, другая подчеркнула, что Киев не уделяет достаточно внимания реализации необходимых реформ, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Кроме того, по мнению второй группы чиновников, потенциальное сотрудничество с Украиной в области программ безопасности требует более тщательного обсуждения.

О событиях на Украине

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.