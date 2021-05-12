СМИ: главный сефардский раввин Израиля призвал евреев не нападать на своих соседей-арабов

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая. /ТАСС/. Один из двух главных раввинов Израиля - главный сефардский раввин Ицхак Йосеф - выступил в среду с призывом к израильским евреям не нападать на своих сограждан-арабов в ответ на растущее насилие с их стороны. Об этом сообщил Седьмой канал израильского телевидения.

"Невинные гражданские лица в Израиле подвергаются нападениям со стороны террористических организаций, кипят страсти, и наши сердца полны возмущения, на происходящее трудно смотреть, - заявил главный сефардский раввин. - Однако мы не должны поддаваться на провокации и нападать на людей или наносить ущерб собственности".

Йосеф призвал сограждан не заниматься самосудом и не пытаться мстить, как это было в городе Лод, где после волнений арабов и нападений на синагоги появились сообщения об атаках со стороны евреев, отмечает телеканал. "Заботу о восстановлении порядка надо оставить полиции, - указал он. - Мы должны быть светом для других народов, а не наоборот".

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о шести погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.