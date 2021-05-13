СМИ: израильские ВВС нанесли удары по зданиям Минфина и банка в Газе

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла в среду вечером удары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в городе Газа. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan .

Здание Минфина, расположенное в центре Газы, было атаковано двумя ракетами с беспилотных летательных аппаратов. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не было.

По имеющимся данным, израильские беспилотники и боевые самолеты продолжают подвергать сектор Газа интенсивным бомбардировкам. Несколько часов назад в Газе было разрушено одно из самых высоких зданий анклава "Аш-Шурук", где находились офисы ряда СМИ и компаний, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Сообщалось о трех погибших в результате этой атаки. Позднее боевое крыло контролирующего сектор движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки Газы не прекращают обмен ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. По данным Минздрава сектора, жертвами противостояния к настоящему моменту стали уже 65 его жителей, еще 365 получили ранения.

Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили о запуске во вторник вечером и в ночь на среду сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других израильских городов. СМИ еврейского государства сообщают о шести погибших израильтянах.