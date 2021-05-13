Глава МИД Швеции заявила, что Израиль несет особую ответственность в новом витке конфликта

Как заявила она в среду в интервью Шведскому радио, Израиль является "страной, оккупировавшей Палестину и аннексировавшей Иерусалим, и потому несет особую ответственность", тогда как "у палестинцев нет своего государства", из-за чего "они не отвечают в полной мере за управление" своими территориями.

Линде призвала Израиль и исламское движение ХАМАС прекратить насилие в отношении друг друга. Она также обратилась к руководству еврейского государства с призывом не лишать палестинцев их домов, в которых они проживают уже десятки лет. При этом она подчеркнула, что само решение конфликта требует участия обеих сторон.

"С обеих сторон звучит риторика ненависти. В краткосрочной перспективе это необходимо немедленно остановить. Далее, в долгосрочной перспективе, надо разрешить сам конфликт, прекратить оккупацию, остановить теракты из Газы и выйти на принцип двух государств", - заявила министр.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о шести погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.