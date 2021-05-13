Глава МИД Египта призвал Израиль к прекращению ударов по сектору Газа

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри призвал своего коллегу из Израиля Габи Ашкенази в ходе состоявшегося в среду вечером телефонного разговора к прекращению израильских ударов по сектору Газа и отказу от силового метода решения проблем в пользу дипломатических переговоров. Об этом сообщили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе телефонного разговора была подчеркнута необходимость прекращения израильских атак на палестинские территории и важность работы по деэскалации и отказа от военных средств. Египет стремится к стабильности в регионе на основе урегулирования проблем дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

"Последнее развитие событий подтверждает необходимость возобновления усилий по [запуску] мирных палестино-израильских переговоров как можно скорее", - отметил Шукри.

В настоящее время Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня, осуществляя контакты с обеими сторонами. Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в ближайшее время в Газу и Тель-Авив. Однако в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции против ХАМАС.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о шести погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения.