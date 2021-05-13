Трамп раскритиковал Байдена за топливный кризис из-за остановки работы Colonial Pipeline

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике действующего главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию за плохую работу над урегулированием топливного кризиса из-за приостановки работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой экс-президента.

"Джо Байден сделал [своего сына] Хантера ответственным за нашу энергетику со всем его опытом в Burisma (украинская энергетическая компания - прим. ТАСС)? Даже министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм растерялась", - говорится в нем. Трамп также отметил, что, если бы подобное случилось во время его нахождения на посту президента США, средства массовой информации устроили бы "национальную расправу".

Перебои в работе Colonial Pipeline уже привели к тому, что половина заправок в штатах Джорджия, Южная и Северная Каролина и Вирджиния прекратили свою деятельность. Ситуация усугубляется тем, что автолюбители из-за опасений о нехватке топлива запасаются горючим впрок, заливая его не только в бак своих автомобилей, но и во всевозможные емкости.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, которая доставляет из штата Техас на восточное побережье США значительную часть топлива, кибератака на ее системы была осуществлена на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности уже запущен. Ожидается, что он в основном завершится до конца недели.