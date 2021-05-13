СМИ: один араб погиб, еще 40 пострадали в стычках с полицией Израиля

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими сотрудниками правопорядка возобновились в среду вечером в Восточном Иерусалиме, а также в нескольких населенных пунктах Западного берега реки Иордан, в результате чего один человек погиб, около 40 получили ранения. Об этом сообщило палестинское агентство Vafa .

По его данным, в Старом городе Иерусалима наиболее жесткие стычки происходят в районе Дамасских ворот, ведущих к мечети Аль-Акса. Как сообщается, израильские полицейские перегородили путь палестинцам, направлявшимся к мусульманской святыне для совершения молитвы в честь окончания месяца Рамадан. По последним данным, два человека получили ранения. В районе Сур-Бахер на окраине Восточного Иерусалима в результате столкновений серьезные травмы получил израильский сотрудник правопорядка.

По информации агентства, во второй половине дня серьезные стычки возобновились и в районе Шейх-Джаррах, где, согласно решению израильского суда, представители властей еврейского государства в сопровождении силовиков осуществляют выселение арабских семей.

На Западном берегу реки Иордан противостояние палестинцев с израильской пограничной полицией продолжается сразу в нескольких населенных пунктах и их окрестностях. Так, неподалеку от города Наблус двое арабов были тяжело ранены в результате выстрелов израильских силовиков. Оба были госпитализированы в ближайший госпиталь, где впоследствии один из них умер.

Пятеро человек получили ранения после того, как израильские полицейские открыли по ним интенсивный огонь неподалеку от города Тулькарм, все они были доставлены в одно из местных медучреждений. Три человека, включая одного несовершеннолетнего, по информации Палестинского общества Красного Полумесяца, получили ранения в результате стычек с полицейскими в городе Эль-Халиль. Десятки палестинцев были тяжело ранены после применения израильскими силовиками светошумовых гранат и слезоточивого газа близ города Вифлеем.

В то же время, по данным радиостанции Dunya Al Watan, ожесточенные столкновения на Западном берегу продолжаются в районе деревень Зиф, Бейт-Умар, Дейр-эш-Шараф, а также возле КПП "Абу-эр-Риш". По ее данным, израильские силовики перекрыли транспортное сообщение между городами Дженин и Наблус.