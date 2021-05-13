В Израиле заявили, что с территории сектора Газа за три дня выпустили более 1,5 тыс. ракет

ТАСС, 13 мая. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет по территории Израиля с начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом в понедельник. Об этом говорится в публикации, размещенной в четверг на странице израильской армии в Twitter .

"За последние три дня [боевики движения] ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - указывается в тексте.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о шести погибших израильтянах.