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Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что с территории сектора Газа за три дня выпустили более 1,5 тыс. ракет

Обстрелы последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев
© AP Photo/Hatem Moussa, архив

ТАСС, 13 мая. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет по территории Израиля с начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом в понедельник. Об этом говорится в публикации, размещенной в четверг на странице израильской армии в Twitter.

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"За последние три дня [боевики движения] ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - указывается в тексте.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о шести погибших израильтянах.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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