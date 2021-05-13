NYT: в атаках «направленной энергией» пострадали более 130 сотрудников госучреждений США

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Более 130 человек пострадали из-за возможных атак так называемой направленной энергией на сотрудников госучреждений США за рубежом. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, ранее публично сообщалось о порядка 60 пострадавших, большинство из которых почувствовали недомогание в Китае и на Кубе, однако эти данные не включали в себя сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Новые данные включают в себя случаи, которые произошли на территории Европы и Азии. Отмечается, что с декабря 2020 года по меньшей мере три сотрудника ЦРУ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем, которые начались у них за рубежом, причем последний инцидент произошел в течение последних двух недель.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля 2021 года схожие сведения распространила газета Politco. Она утверждала, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то связал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум по двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.