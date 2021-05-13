Канцлер Австрии заявил, что политические оппоненты постоянно хотят сместить его с поста

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что политические оппоненты непрерывно предпринимают попытки сместить его с этого поста в пользу социал-демократов. С таким заявлением лидер консервативной Австрийской народной партии выступил в среду на фоне выдвинутых против него обвинений по подозрению в даче ложных показаний спецкомитету парламента по делу "Ибица-гейт".

"Что является целью происходящего? Цель происходящего - Курц должен уйти. С тех пор, как я стал канцлером, предпринимаются попытки сначала демонстрациями, затем отстранением в парламенте, теперь постоянными обвинениями каким-то образом меня сместить с поста. Я вам могу сказать, что я уважаю наши законы и нашу конституцию. Но закон природы, который, по всей видимости, некоторым хочется реализовать, когда в Австрии федеральным канцлером разрешено быть только социал-демократу, я не признаю", - подчеркнул Курц в эфире телеканала ORF-2.

Курц указал, что специальный комитет парламента, созданный для расследования событий вокруг "Ибица-гейт", преследует политические цели и не настроен на поиск истины в этом деле. "Я, как и многие наблюдатели, осознал политическую цель этого спецкомитета, поэтому я не вижу необходимости продлевать его работу", - добавил Курц.

Канцлер Австрии при этом процитировал известную австрийскую судью, которая изначально участвовала в работе этого парламентского комитета, но была вынуждена его покинуть из-за отсутствия у его участников профессионального подхода, ее оскорбила парламентарий от оппозиционной партии "Новая Австрия". Судья отмечала, что в спецкомитете парламента не проявляют уважение к лицам, выступающим в качестве свидетелей с показаниями.

Расследование против Курца

Ранее стало известно, что Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении Курца и главы его администрации Бернхарда Бонелли по подозрению в даче ложных показаний перед парламентариями, участвующими в спецкомитете парламента по выяснению обстоятельств дела "Ибица-гейт" 2019 года. В ходе этого процесса, среди прочих моментов, рассматривался вопрос о процедуре назначения Томаса Шмида на должность руководителя государственного холдинга "Эстеррайхише бетайлигунгс АГ", через который государство владеет акциями важных австрийских предприятий. Представители оппозиционной партии "Новая Австрия" заподозрили, что Курц в июне 2020 года под присягой соврал, когда отрицательно ответил на вопрос, обсуждал ли он это назначение со Шмидом. В этой связи оппозиция подала соответствующее заявление в прокуратуру, которая была вынуждена начать следствие.

Сам Курц заявил, что не уйдет в отставку, поскольку не давал ложных показаний, отметив, что он готов изложить судье свое видение ситуации, если дело дойдет до официального обвинения со стороны прокуратуры и будет передано судье.

Путь Курца на посту канцлера

Себастьян Курц первый раз стал федеральным канцлером Австрии в 2017 году по итогам досрочных парламентских выборов в республике. Победу на них одержала возглавляемая им Австрийская народная партия с отрывом от ближайшего оппонента Социал-демократической партии Австрии (СДПА). Представитель социал-демократов прежде на протяжении десятков лет становился канцлером республики. Выборы 2017 года лишили СДПА участия в австрийском правительстве в течение последующих лет из-за отсутствия поддержки электората.

В мае 2019 года оппозиционные партии австрийского парламента вместе с социал-демократами общим числом голосов вынесли вотум недоверия правительству Курца в связи со скандалом "Ибица-гейт" вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он тогда возглавлял Австрийскую партию свободы, которая была младшим партнером по правительственной коалиции вместе с партией Курца.

В сентябре 2019 года в Австрии снова состоялись досрочные парламентские выборы, которые со значительно возросшей поддержкой избирателей вновь выиграла Австрийская народная партия вместе с ее лидером Курцем. В январе 2020 года Курц второй раз стал канцлером Австрии.