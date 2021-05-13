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Палестино-израильский конфликт
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Открытое заседание СБ ООН по Палестине и Израилю может пройти 14 мая

Китай, Тунис и Норвегия запросили проведение встречи, рассказал источник в Совбезе

ООН, 13 мая. /ТАСС/. Тунис, Норвегия и Китай подали запрос на проведение в ближайшее время открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Совбезе.

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"Китай, Тунис и Норвегия запросили проведение в пятницу открытой встречи по ситуации вокруг Палестины и Израиля, - сказал собеседник агентства. - Решение будет принято в ближайшее время председателем СБ, в текущем месяце это Китай".

Совбез ООН по итогам состоявшихся в понедельник и среду заседаний не смог согласовать текст совместного заявления по обострению конфликта между Палестиной и Израилем. Как сообщили ТАСС дипломатические источники в СБ, к единому знаменателю не удается прийти из-за позиции США.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
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