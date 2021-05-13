Президент Бразилии призвал палестинцев прекратить атаки на Израиль

"Беспорядочный запуск ракет по израильской территории совершенно не оправдан. <...> Призываю немедленно прекратить все атаки против Израиля и выражаю поддержку продолжающимся усилиям по снижению напряженности в Газе", - говорится в публикации. Политик также обвинил "повстанцев, контролирующих сектор Газа", в провоцировании насилия.

С понедельника между Израилем и приморским палестинским анклавом продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 67 палестинцев, в том числе 17 несовершеннолетних лиц и шесть женщин. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.