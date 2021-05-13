Мадуро заявил о готовности встретиться с представителями оппозиции Венесуэлы

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что готов встретиться с представителями оппозиционных кругов, в том числе с их лидером Хуаном Гуайдо. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления в Каракасе.

"Теперь Гуайдо хочет сесть со мной, чтобы поговорить. Я согласен. С помощью Европейского союза, правительства Норвегии и Международной контактной группы, я готов встретиться со всей оппозицией, когда они хотят и где они хотят", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

По мнению Мадуро, Вашингтон дал указание лидеру оппозиции начать переговоры с ним.

Накануне Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. Однако за прошедшие два года Мадуро со своего поста так и не ушел, а часть стран отозвали свое признание Гуайдо.