СМИ: Израиль подверг ракетным обстрелам северные районы Газы

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Израиль подверг в утренние часы четверга ракетным обстрелам северные районы города Газа. По информации телеканала Al Jazeera , удары с воздуха наносятся по кварталу Шейх-Радван. Из-под обломков рухнувшего дома извлечены тела двух человек.

В ответ на обстрелы прибрежного анклава палестинские радикалы расширяют зону своих ракетных пусков. Как заявила группировка "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся вооруженным крылом организации "Исламский джихад", "круг огня расширяется, и теперь ракеты нацелены как на Тель-Авив, так и на территории за его пределами". Впервые сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе, Нагарии, Акко в северной части еврейского государства. Сообщается о попадании ракет в здания и последующих пожарах. По информации телестанции, пять израильтян получили ранения в пригороде Тель-Авива.

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что "град ракет", обрушившийся на израильские города, стал "ответом на обстрелы жилых домов и высотных зданий Газы". По Ашкелону, Сдероту и их окрестностям было выпущено не менее 130 ракет, утверждает группировка.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,5 тысячи ракет, убиты шесть израильтян.

В секторе Газа за аналогичный период погибли около 70 палестинцев, среди них 16 детей, еще 365 человек получили ранения. Израильская армия, согласно заявлениям военных, наносит удары по объектам ХАМАС. Однако в результате разрушаются жилые дома и высотные здания, уничтожается инфраструктура анклава.