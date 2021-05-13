Токаев и Назарбаев поздравили казахстанцев с праздником Ораза айт

НУР-СУЛТАН, 13 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый глава государства Нурсултан Назарбаев в четверг поздравили соотечественников с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником разговения Ораза айт (также известен как Ураза-байрам), знаменующим собой окончание месяца Рамазан и завершение поста.

"Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира. Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, заботу о близких и помощь нуждающимся. Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе", - говорится в поздравлении Токаева, опубликованном его пресс-службой.

В свою очередь Назарбаев отметил, что милосердие, духовное очищение, свершение благих дел одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. "Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев", - подчеркнул он.

Первый президент Казахстана также призвал соотечественников всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия. "В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья", - цитирует поздравление пресс-служба Назарбаева.

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Жапаров заявил, что завершившийся месяц поста рамазан был ознаменован для народа Киргизии событиями, угрожавшими безопасности страны.