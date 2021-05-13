Токаев и Назарбаев поздравили казахстанцев с праздником Ораза айт

НУР-СУЛТАН, 13 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый глава государства Нурсултан Назарбаев в четверг поздравили соотечественников с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником разговения Ораза айт (также известен как Ураза-байрам), знаменующим собой окончание месяца Рамазан и завершение поста.
"Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира. Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, заботу о близких и помощь нуждающимся. Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе", - говорится в поздравлении Токаева, опубликованном его пресс-службой.
В свою очередь Назарбаев отметил, что милосердие, духовное очищение, свершение благих дел одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. "Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев", - подчеркнул он.
Первый президент Казахстана также призвал соотечественников всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия. "В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья", - цитирует поздравление пресс-служба Назарбаева.
Испытания для Киргизии
Жапаров заявил, что завершившийся месяц поста рамазан был ознаменован для народа Киргизии событиями, угрожавшими безопасности страны.
"В священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Пусть будут услышаны все наши молитвы в этот священный месяц. Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях", - сказал глава киргизского государства.
Жапаров также прокомментировал решение Духовного управления мусульман республики отказаться в связи с пандемией коронавируса от проведения в четверг массовых намазов (богослужений) на центральных площадях крупных городов.
"Учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности граждан мы вынуждены были ввести некоторые ограничения. В священном месяце Рамазан наши граждане с большим пониманием отнеслись к данным мерам, тем самым они выразили свою глубокую веру в будущее государства. К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений", - отметил президент.
Он заверил, что Орозой айт является традиционным праздником "благотворительности и радости", который отмечается народом с давних времен. В этот день в Киргизии принято ходить к друг другу в гости, "высказывая благие и добрые пожелания".
"Сегодня все наши молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия", - подчеркнул президент.