Байден выразил надежду на сделку с республиканцами по модернизации инфраструктуры США

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что американскому руководству удастся договориться с республиканцами в Конгрессе об условиях проекта по модернизации национальной инфраструктуры. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером в интервью телеканалу MSNBC.

Республиканцы в высшем законодательном органе высказываются против предложенного Байденом инфраструктурного проекта, поскольку его финансирование предусматривает увеличение налоговой нагрузки. "У нас есть возможность оплатить это, не взваливая всю тяжесть бремени на плечи рабочего и среднего класса", - заверил Байден, указав, что, по его мнению, "сделки удастся достичь".

"Я бы хотел дать понять, что стремлюсь к двухпартийной сделке, которая затронула бы наибольшее число факторов, по которым мы можем договориться. Сюда включены дороги, мосты, широкополосный интернет, вся инфраструктура", - продолжил президент, отметив, что одновременно не намерен оставлять без внимания вопросы, по которым соглашения с республиканцами ему, как ожидается, достичь не удастся. "Я хочу запустить процесс, а затем бороться за то, что останется неохваченным, и понять, можем ли мы сделать это без республиканской поддержки", - указал глава администрации.

Ранее в среду Байден провел первую рабочую встречу с лидерами республиканского меньшинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митчем Макконнеллом и Кевином Маккарти, которая была посвящена рассмотрению планов модернизации инфраструктуры США. Республиканцы по ее итогам заявили, что "не заинтересованы в пересмотре закона о налогообложении от 2017 года", принятого администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. "Повышение налогов стало бы самой крупной из возможных ошибок", - считает Маккарти. Как отметил со своей стороны Макконнелл, республиканцы "заинтересованы в том, чтобы выйти на результат" в плане модернизации инфраструктуры.

Байден представил 31 марта собственный проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. Он подчеркнул тогда, что осуществление этих замыслов стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места [в стране] со времен Второй мировой войны". Центральное место в программе заняли предложения по модернизации транспортной инфраструктуры. Покрыть расходы на предложенный им план президент рассчитывает путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.