Премьер Японии и глава разведки Южной Кореи обсудили пути сближения двух стран

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел в Токио закрытую встречу с главой Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Воном, на которой обсуждались пути улучшения заметно охладившихся в последнее время отношений между двумя соседями по Дальнему Востоку. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, руководитель японского правительства и глава южнокорейской разведки выразили единое мнение о том, что нынешнее состояние двусторонних отношений совершенно неудовлетворительно и нуждается в улучшении. В то же время о каких-либо конкретных договоренностях информации не поступало.

Отношения между двумя странами существенно обострились после серии решений сеульских судов о том, что японские корпорации и японское государство должны выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых во время Второй мировой войны принудительно заставляли трудиться в Японии, а также женщинам, насильственно мобилизованным в тот же период в японские армейские бордели. Токио отвергает такие требования, ссылаясь на то, что все финансовые претензии подобного рода были урегулированы еще в 1965 году при установлении двусторонних дипломатических отношений. В ответ Сеул угрожал насильственной конфискацией активов японских компаний в стране.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин недавно указал на нежелательность такой меры и выступил за нормализацию отношений с Токио.