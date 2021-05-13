Крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии заплатит $39 млн за обман потребителей

СИДНЕЙ, 13 мая. /ТАСС/. Крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии Telstra выплатит штраф в размере 50 млн австралийских долларов ($39,1 млн) за обман потребителей и навязывание им слишком дорогих услуг мобильной связи. Об этом сообщили в четверг в австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

"Федеральный суд постановил, что Telstra должна выплатить 50 млн австралийских долларов в качестве штрафа за обман потребителей при продаже услуг 108 клиентам в трех регионах [Австралии]. Компания признала, что в период с января 2016 года по август 2018 года регулярно нарушила австралийское законодательство о защите прав потребителей, <…> навязывая свои услуги потребителям, не понимавшим условий их предоставления и реальной стоимости", - указано в заявлении регулятора.

В комиссии подчеркнули, что руководство компании, узнав о регулярном обмане потребителей, "не остановило незаконные действия". "Штраф, назначенный Telstra, является одним из крупнейших в истории Австралии, и это <…> уместно с учетом поведения крупнейшей телекоммуникационной компании страны, которое можно назвать только бессовестным", - отметил председатель ACCC Род Симс.

Ранее сообщалось, что Telstra в течение 20 месяцев обманом продавала аборигенам слишком дорогие постоплатные мобильные тарифы. При этом ее сотрудники, пользуясь тем, что многие аборигены не умеют читать и плохо говорят на английском, лгали своим клиентам, обещая "почти бесплатную мобильную связь и интернет", а в ряде случаев продавали несколько тарифных планов одному человеку, впоследствии взимая плату также за передачу данных между ними.

Поскольку многие из обманутых потребителей были безработными и полагались на государственные пособия или пенсии как на основной источник дохода, их долги за услуги связи за короткий период выросли в среднем до 7,5 тыс. австралийских долларов ($5,8 тыс.) и были проданы коллекторам. Совокупная задолженность всех 108 обманутых потребителей превысила 800 тыс. австралийских долларов ($624,4 тыс.).