Военные и эксперты США раскритиковали письмо экс-генералов о психическом здоровье Байдена

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Действующие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, поставивших под сомнение физические способности президента США Джо Байдена, а также итоги президентских выборов 2020 года.

Как заявил в среду вечером интернет-изданию The Huffington Post приглашенный профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд, подобное послание является "очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии". По его мнению, для военных опасно принимать участие в "откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов", что создает опасный прецедент.

Как отмечает газета Politico, письмо отставников "встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации". Однако официально в военном ведомстве США публикацию комментировать не стали.

В самом тексте открытого письма утверждается, что США находятся в глубокой опасности, поскольку страна "как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году". "Это конфликт между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы, - говорится в тексте. - Без честных и справедливых выборов, которые бы точно отражали "волю граждан", наша конституционная республика потеряна". По мнению авторов, Федеральное бюро расследований и Верховный суд должны действовать быстро и не игнорировать нарушения на выборах, "как это было в 2020 году". В тексте также содержится критика в адрес нынешней администрации за выстраивание отношений с Китаем и попытки переговоров по иранской ядерной программе.

По мнению отставников, "психическое и физическое состояние главнокомандующего [президента США] не должно игнорироваться". "Он должен быть в состоянии быстро принимать правильные решения в сфере национальной безопасности днем или ночью", - говорится в тексте.