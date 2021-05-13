Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии Лукьянова

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в четверг верительные грамоты нового посла России Евгения Лукьянова и дипломатов еще пяти стран. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении.

Лукашенко на церемонии отметил, что Белоруссию "связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией".

Белоруссия и Россия обладают тесными и прочными связями во всех сферах сотрудничества и всегда смогут найти взаимовыгодные решения, подчеркнул белорусский президент.

"Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей, - сказал Лукашенко. - Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении [сотрудничества]. Именно с этих позиций и смотрим в будущее". По его словам, страны "всегда находили взаимовыгодные решения".

"Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - подчеркнул белорусский лидер.

25 марта президент РФ Владимир Путин назначил Лукьянова послом России в Белоруссии. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев, который 21 марта стал государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. 30 апреля Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею.