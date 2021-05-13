Более 70 палестинцев погибли при ударах Израиля по сектору Газа

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 72 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщает в четверг новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"К настоящему моменту жертвами агрессии стали 72 человека, в том числе 17 детей и шесть женщин", - отмечается в коммюнике.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет, убиты шесть израильтян.

Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.