Суд Киева 13 мая изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения лидеру политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Обвинение намерено потребовать его ареста или залога в размере €10 млн, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Через несколько часов Печерский [районный] суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны", - написал он. Кузьмин добавил, что "прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 млн 930 гривен, что составляет почти €10 млн".