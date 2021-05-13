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Кризис на Украине
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Суд Киева 13 мая изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

Прокуратура требует ареста лидера политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" или внесения залога в почти €10 млн

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения лидеру политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Обвинение намерено потребовать его ареста или залога в размере €10 млн, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Через несколько часов Печерский [районный] суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны", - написал он. Кузьмин добавил, что "прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 млн 930 гривен, что составляет почти €10 млн".

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