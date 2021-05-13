В секторе Газа зафиксировали смерти, вызванные неизвестными токсичными веществами

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Несколько летальных случаев, вероятно, вызванных воздействием неизвестных токсичных веществ, зафиксировано в последние дни среди жителей сектора Газа. Об этом сообщает в четверг информационный портал Samaa News со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

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"Несколько тел мучеников поступило в медицинский комплекс "Аш-Шифаа" и, как было установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти была асфиксия с явными симптомами, указывающими на то, что они, вероятно, подверглись воздействию отравляющих газов", - говорится в заявлении ведомства.

В нем также отмечается, что у погибших взяты "необходимые пробы для завершения соответствующих тестов".

При каких именно обстоятельствах умерли люди, в Минздраве не уточняют.

Между тем, как передает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на медицинские источники в секторе, причиной смерти палестинцев стало "вдыхание токсичных газов, выпущенных израильской армией".