МИД Китая назвал клеветой обвинения Лондона в адрес Пекина в кибератаках

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала заявления о причастности правительства Китая к хакерским атакам в киберпространстве клеветой. Так она в четверг на регулярном брифинге прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что некие действия РФ и Китая в киберпространстве будто бы угрожают демократии.

"Британская сторона стигматизирует Китай как авторитарное государство, а также распространяет клевету о том, что правительство КНР финансирует хакеров для проведения кибератак. Эта информация лишена какого-либо фактического обоснования", - сказала она.

"Китай выступает решительно против таких безответственных и самовольных действий", - добавила дипломат. Как отметила она, Китай неоднократно заявлял о том, что обеспечение безопасности в киберпространстве является общим вызовом для всего международного сообщества, которое должно найти пути к решению этой проблемы посредством диалога и консультаций. "Политизация этого вопроса не усилит безопасность в сети, а также подорвет взаимодоверие и навредит международному сотрудничеству", - сказала она.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в среду на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Соединенного Королевства выступил с утверждением, будто "авторитарные режимы, включая Северную Корею, Иран, Россию и Китай, используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных".

В апреле NCSC при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки (СВР) России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Тогда Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".