В Европарламенте изучают обращение депутата Рады про обвинение Медведчука в госизмене

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) получил, и его члены уже изучают обращение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), члена украинской делегации в ПАСЕ Олега Волошина к депутатам Комитета по иностранным делам ЕП в связи с предъявлением обвинений в госизмене его однопартийцам - депутатам Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, - которые он считает проявлением репрессий. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ЕП.

"Да, мы можем подтвердить, что получили такое письмо, и сейчас изучаем его", - сказали там.

В обращении депутат, в частности, раскритиковал способ, который выбрала генеральный прокурор Украины Ирины Венедиктова, чтобы сообщить о предъявлении обвинения. Соответствующий ее пост в Facebook он назвал "клоунадой" и "политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью".

Помимо этого, оппозиционер отметил, что действия власти в отношении Медведчука затруднят урегулирование конфликта в Донбассе, так как последний, по мнению Волошина, на постоянной основе предпринимал шаги для поиска дипломатического пути разрешения ситуации на востоке страны. Он также отметил, что действия против Медведчука ставят под сомнение следование Киевом принципам правового государства.

Накануне правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Виктора Медведчука, а также в офисе ОПЗЖ. Параллельно Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении обвинений Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой и подчеркнул, что, несмотря на преследования, остается на Украине и намерен добиваться справедливости.