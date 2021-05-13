Посол Латвии: отношения Риги и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны

РИГА, 13 мая. /ТАСС/. Отношения Риги и Москвы сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Такое мнение в четверг высказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"Я могу высказаться об общем контексте отношений, который сейчас существует в отношениях между Латвией и Россией, или же между Россией и Западом в целом, поскольку Латвия является членом важных западных организаций - ЕС и НАТО. Понятно, что сейчас эти отношения можно охарактеризовать как низшую точку со времен холодной войны. У этого несколько причин, исторических причин, но главным поворотом в этих отношениях стали события 2014 года [на Украине]", - сказал он в эфире местного телеканала TV3.

"После этого последовало обострение этих отношений в негативном направлении, санкции и контрсанкции. В то же время в условиях непростой политической ситуации и осложненного политического диалога экономические отношения между Западом и Россией по-прежнему продолжают быть активными. ЕС по-прежнему является важным торговым партнером России и самым большим источником инвестиций. Поэтому эта картинка очень смешанная, но политически отношения очень сложные", - отметил посол Латвии.

Риекстиньш также прокомментировал высылку российских дипломатов из стран Балтии и ответный шаг со стороны РФ. "С одной стороны, это очень серьезный шаг. Но в то же время обозначать это как какую-то чрезвычайную ситуацию или кризис в отношениях было бы неправильно. Венская конвенция о дипломатических отношениях дает право каждому государству без объяснений объявить дипломатов другой страны нежелательными лицами и попросить их покинуть страну в определенный период времени", - подчеркнул он.

МИД РФ 28 апреля сообщил о высылке трех сотрудников посольства Словакии, двух - Литвы и по одному представителю посольств Латвии и Эстонии в ответ на аналогичные действия этих стран, предпринятые ими в знак солидарности с Чехией. 17 апреля власти этой страны объявили 18 сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата, как утверждалось, в связи с якобы причастностью российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворили по одному человеку, Литва - двух).