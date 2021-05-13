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СМИ: израильская авиация нанесла удар по дому главы политбюро ХАМАС

Сам Исмаил Хания в момент нанесения удара отсутствовал в доме, расположенном в городе Газа
© EPA-EFE/ABIR SULTAN, архив

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Израильские самолеты нанесли удар по дому главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его данным, сам Хания в момент нанесения удара отсутствовал в доме, расположенном в городе Газа.

Ранее, как информировало палестинское агентство WAFA, в результате обстрелов прибрежного анклава со стороны Израиля в течение последних нескольких часов сильно пострадали объекты гражданской инфраструктуры, полностью разрушен жилой шестиэтажный дом.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 83 палестинца, в том числе 17 несовершеннолетних лиц и семь женщин. Порядка 487 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.

 

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Израиль
Палестино-израильский конфликт
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