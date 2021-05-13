Члену совета белорусской оппозиции Колесниковой предъявили окончательное обвинение

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение в антигосударственном заговоре, в частности, в призывах к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщает в четверг штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в своем официальном Telegram-канале .

"Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям", - говорится в сообщении.

Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку также предъявили окончательное обвинение по тем же трем статьям.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По делу о призывах к захвату власти также были задержаны Знак и юрист штаба совета Илья Салей. Правозащитники называют их политзаключенными.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну вскоре после выборов. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования. В соответствии с ними победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место, набрав 10,12% голосов. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти. Официальный Минск считает его незаконным.