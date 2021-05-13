Оппозиция в Грузии отменила митинг, запланированный на 15 мая

ТБИЛИСИ, 13 мая. /ТАСС/. Грузинская оппозиция, требовавшая провести досрочные парламентские выборы, отменила митинг, намеченный на 15 мая. Об этом в четверг сообщил журналистам депутат, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

"[Политическая] обстановка полностью изменена. На данном этапе реальность требует других усилий. Конечно же, больше нет целесообразности проводить акцию 15 мая. Я думаю, это и так было ясно", - сказал Мелия.

Ранее представители оппозиционных партий Грузии после провала очередного раунда переговоров с властями по выходу из политического кризиса в марте заявили, что переходят на чрезвычайный режим работы и начинают готовиться к митингу в Тбилиси.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиция 19 апреля одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривали освобождение совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также депутата Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помиловала Руруа, а Мелия вышел из тюрьмы 10 мая после того, как Европейский фонд за демократию заплатил за него залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Соглашение также предполагает проведение масштабной избирательной и судебной реформы, а также принятие парламентом закона об амнистии, который, помимо Мелии, освободит от уголовной ответственности всех фигурантов дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Политический кризис в Грузии длился с ноября прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента. Кризис углубился, после того как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили.