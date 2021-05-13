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В МИД России заявили о попытках США повлиять на ход выборов в Молдавии

Москва планирует участвовать в наблюдении за процессом голосования, заявила представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия отмечает нарастающие попытки США и ЕС повлиять на руководство и ЦИК Молдавии в преддверии выборов в парламент республики. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии", - сказала Захарова.

Она добавила, что Россия планирует участвовать в наблюдении за выборами в парламент Молдавии, которые пройдут в июле.

"Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования [в парламент Молдавии] по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - сказала Захарова.

Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы запланированы на 11 июля.

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