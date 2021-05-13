Захарова: РФ готова обсуждать озабоченности по ДОН после решения США вернуться в договор

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с партнерами озабоченности насчет Договора по открытому небу (ДОН), но только после заявления США о возвращении в договор. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор", - сказала она.

Захарова отметила, что при сохранении статус-кво внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены в ближайшее время. "Односторонних уступок от России ждать не следует", - подчеркнула дипломат.

"Время, чтобы спасти ДОН, истекает. Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, то им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающее интересам европейской безопасности решение предыдущей администрации США", - указала она.

Президент России Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Договор регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений документа, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.