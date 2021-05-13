Нетаньяху пообещал продолжить нанесение ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

ТАСС, 13 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал защитить граждан Израиля и продолжить нанесение ударов по объектам контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице израильского премьера в Twitter .

"Я нахожусь на одной из батарей [систем ПВО] "Железный купол". Командиры и солдаты выполняют огромную работу по защите неба над Израилем и граждан страны. "Железный купол" дает нам возможность атаковать. Армия Израиля уже нанесла удары по сотням целей [в секторе Газа], в скором времени число ударов превысит 1000. Мы продолжим атаковать [объекты движения] ХАМАС, защищая граждан Израиля", - отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается решимость израильского руководства "достичь своей цели - восстановить мир в стране".

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник, среду и четверг сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о семи погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 83 палестинца, включая 17 несовершеннолетних лиц, более 480 человек получили ранения.