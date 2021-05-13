СМИ: боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении удара по газовой платформе в Средиземном море

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило в четверг об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Об этом сообщил телеканал Аl Mayadeen.

Согласно заявлению радикалов, так называемые дроны-камикадзе "Шихаб" местного производства, летающие на низкой высоте, впервые задействованы в операции против Израиля под названием "Меч Иерусалима".

"Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа, - указали "Бригады Иззэддина аль-Кассама". - В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары".

Радикалы пригрозили еще более жестким ответом на "продолжающуюся агрессию" и убийство лидеров и активистов ХАМАС.