Минобороны Армении сообщило о передвижении азербайджанских войск на границе

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Азербайджанские войска, помимо участка "Севлич", предприняли попытку передвижения на границе в районах Сисиана и Вардениса (Сюникская и Гегаргуникская области). Об этом в четверг заявили в Минобороны Армении.

"13 мая ВС Азербайджана, опять-таки на основании "корректировки границы", осуществили очередную провокацию против суверенной территории Армении, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Варденис и Сисиан. В обоих случаях в результате действий ВС Армении продвижение было остановлено, азербайджанской стороне было выдвинуто требование немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении оценивает эти действия "как открытую провокацию".

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.