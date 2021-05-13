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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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В Чехии заявили, что отношения Москвы и Праги достигли "нижней точки" с 1989 года

Министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что Прага не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако должна была "решительно отреагировать" на ситуацию с инцидентом во Врбетице
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Прагой в настоящий момент достигли наиболее низкой точки с момента "бархатной революции" 1989 года. Такое мнение выразил в четверг министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времен "бархатной революции". Отношения между нашими странами были напряженными с той поры, но не так, как <...> в настоящий момент", - сказал Кулганек во время видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Он при этом заявил, что Прага не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако должна была "решительно отреагировать" на ситуацию с инцидентом во Врбетице. "Мы не намереваемся обострять напряженность с Россией, однако правительство Чехии должно было твердо и решительно ответить", - утверждал министр.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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