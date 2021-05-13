ВВС Израиля ударили по четырем квартирам командиров боевого крыла ХАМАС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по четырем локациям, которые принадлежали командирам боевого крыла движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" или использовались ими. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Удары были проведены на севере сектора Газа. Одна из квартир принадлежала помощнику командира этой группировки. Еще три квартиры принадлежали командирам отдельных боевых рот "Бригад" в секторе Газа.

Армия отмечает, что все эти локации использовались командирами радикалов для планирования будущих операций против Израиля и в них координировались уже совершенные атаки. Пресс-служба ЦАХАЛ также опубликовала сделанную с беспилотника видеозапись удара по дому, где находилась квартира одного из командиров радикалов. На ней видно, как ракета попадает в один из флигелей многоквартирной постройки.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.