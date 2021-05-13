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Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля ударили по четырем квартирам командиров боевого крыла ХАМАС

По данным израильской армии, все эти локации использовались командирами радикалов для планирования будущих операций против Израиля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по четырем локациям, которые принадлежали командирам боевого крыла движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" или использовались ими. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Удары были проведены на севере сектора Газа. Одна из квартир принадлежала помощнику командира этой группировки. Еще три квартиры принадлежали командирам отдельных боевых рот "Бригад" в секторе Газа.

Армия отмечает, что все эти локации использовались командирами радикалов для планирования будущих операций против Израиля и в них координировались уже совершенные атаки. Пресс-служба ЦАХАЛ также опубликовала сделанную с беспилотника видеозапись удара по дому, где находилась квартира одного из командиров радикалов. На ней видно, как ракета попадает в один из флигелей многоквартирной постройки.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 83 палестинца.

 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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