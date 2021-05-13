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Пашинян обратится в ОДКБ в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил руководителям соответствующих министерств начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана госграницы Армении. Об этом Пашинян заявил в четверг на заседании Совета безопасности страны.

"Поручаю и.о. министра иностранных дел Аре Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы в некоторых районах Сюника и Гегаркуника", - сказал Пашинян.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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