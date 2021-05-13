Глава МИД Армении обсудил с генсеком ОДКБ ситуацию в Сюникской области

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян обсудил по телефону с генсеком ОДКБ Станиславом Засем ситуацию в Сюникской области и "применение положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных уставом организации в подобных ситуациях". Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Исполняющий обязанности министра Айвазян представил генсеку ОДКБ Станиславу Засю ситуацию, связанную с недавним инцидентом на государственной границе Армении, который произошел 12 мая. Ара Айвазян считает недопустимым попытку Азербайджана посягнуть на суверенную территорию Республики Армении, входящей в ОДКБ, отметив, что это также является серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "собеседники обменялись мнениями о применении положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных Уставом ОДКБ в подобных ситуациях".

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.